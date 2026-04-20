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Detienen a presunto “brujo” tras siete meses prófugo por asesinato en Lempira

"Pudo más la oración a Dios que la brujería de este sujeto que huyó por siete meses", afirmó el jefe de la policía en Lempira, comisario Cristian Nolasco

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