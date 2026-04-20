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Les quitan la vida a primos que se ganaban la vida vendiendo pan

Antoni Aguilar y Jefry Ávila vivían en Choluteca y se dedicaban a la venta de pan. Sus cuerpos quedaron al interior del vehículo en el que se ganaban la vida

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