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Policía arresta a tres individuos vinculados a asaltos en transporte en San Pedro Sula

La Policía capturó en el sector Maheco, en San Pedro Sula, a tres jóvenes señalados de asaltar una unidad de transporte en el bulevar del Este; autoridades los vinculan a la banda “Los Mendoza”.

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