Guerra Israel - Irán
Juicio político
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Fotogalerías
Honduras
Mundo
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Elecciones Honduras 2025
Videos
Mente sana
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Fotogalerías
Deportes
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Sucesos
Policía arresta a tres individuos vinculados a asaltos en transporte en San Pedro Sula
La Policía capturó en el sector Maheco, en San Pedro Sula, a tres jóvenes señalados de asaltar una unidad de transporte en el bulevar del Este; autoridades los vinculan a la banda “Los Mendoza”.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 13:04
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Sucesos
Tiktoker y modelo es encontrada sin vida en Tocoa, Colón
Redacción La Prensa
Sucesos
Matan a ingeniero durante asalto en la colonia Kennedy de Tegucigalpa
Redacción La Prensa
Sucesos
Hombre en moto ataca a mujer hasta quitarle la vida en Sambo Creek, La Ceiba
Redacción La Prensa
Sucesos
Nuevos detalles: revelan pasado del acusado en caso ocurrido en Roatán
Redacción La Prensa
Sucesos
Operativo elimina cámaras vinculadas a grupos criminales en SPS
Redacción La Prensa
Sucesos
Policía investiga problemas personales en muerte de adulto mayor con discapacidad en La Ceiba
Redacción La Prensa
Sucesos
Hombre de 72 años pierde la vida en hecho violento en La Ceiba
Redacción La Prensa
Sucesos
“Le advertí que dejara a ese hombre por sus cinco hijos”: hermana de Yessy
Redacción La Prensa
Sucesos
Juicio contra Gilbert Reyes continúa con desgarradores testimonios de familiares
Redacción La Prensa
Sucesos
Bebé recién nacido es abandonado en parque de residencial Las Cascadas
Redacción La Prensa
Sucesos
Hombre intentó ocultar el cadáver de su amigo tras una discusión
Redacción La Prensa
Sucesos
Familiares de Angelo García exigen justicia; policía acusado enfrenta audiencia inicial en La Ceiba
Redacción La Prensa