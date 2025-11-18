  1. Inicio
Primer capturado por la muerte de “El Pollo” y sus guardespaldas

Las autoridades policiales informaron este martes sobre la captura del primer sospechoso vinculado al asesinato de Óscar Roberto Melara Botto, conocido como “El Pollo”, y de sus tres guardaespaldas, atacados la mañana del 10 de noviembre en un gimnasio del municipio de Morazán, Yoro

