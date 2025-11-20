  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

Policía investiga "ajuste de cuentas" en crimen de Balfate

La Policía maneja como móvil un posible "ajuste de cuentas" en triple homicidio ocurrido en Balfate, Colón, la madrugada de este jueves, donde murieron dos hombres y una mujer.

Últimos Videos