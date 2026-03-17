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Maribel Guardia envía mensaje a niño que perdió a su madre y hermano en Potrerillos

La famosa actriz Maribel Guardia envió un mensaje al pequeño Kenneth, quien perdió a su madre y a su hermano el día de su cumpleaños en un accidente en Potrerillos

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