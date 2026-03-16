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Sucesos
Un año después, el avión de Lanhsa sigue en el fondo del mar
Restos de la aeronave permanecen a 60 metros de profundidad frente a la pista deRoatán. La CVR, motores y otras piezas clave podrían revelar qué ocurrió segundosantes del impacto.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 12:03
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Redacción La Prensa
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