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Un año después, el avión de Lanhsa sigue en el fondo del mar

Restos de la aeronave permanecen a 60 metros de profundidad frente a la pista deRoatán. La CVR, motores y otras piezas clave podrían revelar qué ocurrió segundosantes del impacto.

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