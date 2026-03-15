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Llegan a DPI los otros dos detenidos como supuestos miembros de la Kleivona

Durante el desarrollo del operativo, los agentes lograron ubicar a varios sospechosos vinculados con la organización delictiva, lo que dio paso a la intervención policial para proceder con las capturas.

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