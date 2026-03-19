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Atacantes esperaron más de una hora para quitarle la vida a René Altamirano

En las indagaciones policiales salió una segunda hipótesis orientada a que la muerte del abogado René Altamirano le provino de un caso que cobró una alta cantidad de dinero y no hizo el trabajo

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