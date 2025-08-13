  1. Inicio
Yo Informo’: la app para denunciar sin ir a la posta policial

La presidenta Xiomara Castro, a través de la Policía Nacional, puso en marcha la aplicación móvil “Yo Informo”, mediante la cual la población podrá realizar reportes anónimos en tiempo real sobre acontecimientos que estén ocurriendo en ese momento

