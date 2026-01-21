  1. Inicio
Tres viviendas afectadas, dos puentes y cuatro derrumbes en La Ceiba

Las lluvias generadas por el frente frío que afecta principalmente el litoral Atlántico del país han dejado a su paso un rastro de destrucción, con desbordamientos de ríos y más de 28,000 personas afectadas en diversos municipios del departamento de Atlántida.

