Tensión política: atentan contra la vida de la diputada Gladis Aurora López

La diputada del Partido Nacional, Gladis Aurora López, resultó con lesiones severas la tarde de este jueves en medio de disturbios registrados en los alrededores del Congreso Nacional, según denunciaron dirigentes nacionalistas.

