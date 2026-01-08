Elecciones Honduras
Tensión política: atentan contra la vida de la diputada Gladis Aurora López
La diputada del Partido Nacional, Gladis Aurora López, resultó con lesiones severas la tarde de este jueves en medio de disturbios registrados en los alrededores del Congreso Nacional, según denunciaron dirigentes nacionalistas.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 16:01
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
