Rixi Moncada llama “deshonesto” a Salvador Nasralla en declaraciones públicas
Moncada dijo que es lamentable que Nasralla participe en una papeleta electoral “en igualdad de condiciones” con otros candidatos presidenciales.
Redacción La Prensa
08 de agosto de 2025 a las 10:08
Redacción La Prensa
Últimos Videos
Honduras
Padre Leopoldo Serrano camina hacia Tegucigalpa por diálogo político
Redacción La Prensa
Honduras
Sin rastro de la baliza del barco pesquero Lucky Lady
Redacción La Prensa
Honduras
Gerardo Torres recibe críticas por mostrar su currículum
Redacción La Prensa
Honduras
Congreso debate hoy el plazo para adjudicar el sistema Trep
Redacción La Prensa
Honduras
Cohep expresa preocupación del sector privado por rumbo de Honduras
Redacción La Prensa
Honduras
Jorge Cálix declara ante la Didadpol y advierte a la cúpula policial
Redacción La Prensa
Honduras
Evangélicos y católicos marcharán juntos en caminata de oración
Redacción La Prensa
Honduras
Ana Paola Hall: “Se me exigió la renuncia y fue público”
Redacción La Prensa
Honduras
MP recibe denuncia contra Luis Redondo por traición a la patria
Redacción La Prensa
Honduras
Orellana advierte: así cambiará el Trep aprobado por el CNE
Redacción La Prensa
Honduras
Redondo convoca a jefes de bancada y directiva antes de sesión
Redacción La Prensa
Honduras
Nelson Márquez y seis imputados más con arresto domiciliario
Redacción La Prensa