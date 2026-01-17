  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Por qué el dinero ya no alcanza en Honduras, aunque trabajes más

En Honduras, miles de personas sienten que, aunque trabajan más y se esfuerzan cada día, el dinero ya no alcanza como antes. El aumento sostenido del costo de la vida, sumado a ingresos que no crecen al mismo ritmo, ha puesto presión sobre el presupuesto de las familias.

Últimos Videos