Multimedia
Videos
Honduras
Por qué el dinero ya no alcanza en Honduras, aunque trabajes más
En Honduras, miles de personas sienten que, aunque trabajan más y se esfuerzan cada día, el dinero ya no alcanza como antes. El aumento sostenido del costo de la vida, sumado a ingresos que no crecen al mismo ritmo, ha puesto presión sobre el presupuesto de las familias.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 17 de enero de 2026 a las 16:01
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
