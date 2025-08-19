  1. Inicio
Padre Leopoldo: “Los consejeros se perdonaron y se abrazaron”

El padre Leopoldo Serrano coordinó este lunes una reunión con los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Tegucigalpa, donde solicitó que las elecciones previstas para el próximo 30 de noviembre se desarrollen con transparencia y en un ambiente de paz.

