La abuelita más famosa de Honduras
"Cómpreme, por favor, son para mis alimentos. Dios les bendiga". Ese sencillo mensaje escrito en una caja de chicles se convirtió en uno de los más vistos en la historia del juego de los tiktokers y ha conmovido a miles en redes sociales.
Redacción La Prensa
28 de septiembre de 2025 a las 12:09
Redacción La Prensa
Últimos Videos
Honduras
Dos mil parejas se dan el sí en masivas bodas de Caná en SPS
Redacción La Prensa
Honduras
Lágrimas, besos y alegría en las bodas de Caná
Redacción La Prensa
Honduras
Líderes y bases liberales piden frenar la persecución política
Redacción La Prensa
Honduras
Johel Zelaya: “Carlón será requerido cuando haya pruebas suficientes”
Redacción La Prensa
Honduras
Premio Quetglas 2025: En busca de los "Peregrinos de la Caridad"
Redacción La Prensa
Honduras
El arte y la caridad, una labor de Camilo Mejía en el Premio Quetglas 2025
Redacción La Prensa
Honduras
Historia sobre trastornos por duelo y pérdida
Redacción La Prensa
Honduras
MP inicia capturas de funcionarios municipales acusados de corrupción
Redacción La Prensa
Honduras
Monitoreo satelital de ríos Ulúa y Chamelecón, detenido por impasse
Redacción La Prensa
Honduras
Orden de captura contra yerno del alcalde Roberto Contreras y funcionarios
Redacción La Prensa
Honduras
CNE advierte sobre vencimiento de plazo para entregar fotos de candidatos
Redacción La Prensa
Honduras
Medidas de Trump reducen 95% la migración irregular en tránsito por Honduras
Redacción La Prensa