La abuelita más famosa de Honduras

"Cómpreme, por favor, son para mis alimentos. Dios les bendiga". Ese sencillo mensaje escrito en una caja de chicles se convirtió en uno de los más vistos en la historia del juego de los tiktokers y ha conmovido a miles en redes sociales.

