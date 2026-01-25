  1. Inicio
Juan Diego Zelaya toma posesión como alcalde de la capital

Juan Diego Zelaya, alcalde electo del Distrito Central, tomó posesión de su cargo este domingo en un acto simbólico celebrado en el Museo para la Identidad Nacional (INM), en el centro histórico de Tegucigalpa.

