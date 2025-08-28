  1. Inicio
Huracanes en Honduras septiembre es el mes crítico

Maura Carranza vive en la aldea La Duarte, ubicada en al norte de El Progreso, Yoro, y su clamor se hizo conocido en Honduras cuando elevó plegarias frente al bordo roto que contenía el río Ulúa. A días de que las lluvias regresen, también vuelven sus temores.

