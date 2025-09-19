  1. Inicio
Habilitan paso en carretera a Santa Bárbara

Personal y maquinaria de la Secretaría de Infraestructura habilitó el paso hacia la cabecera de Santa Bárbara luego de que más temprano se produjeron un derrumbe cerca de la aldea Inguaya. Las lluvias han cesado

