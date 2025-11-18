  1. Inicio
Diputado Jorge Zelaya denuncia favoritismo: oficialistas cobran sin trabajar, oposición sigue sin pago

El diputado nacionalista Jorge Zelaya denuncia que el Congreso Nacional solamente ha pagado sueldo, aún sin trabajar, a parlamentarios oficialistas, no así a los de la oposición.

