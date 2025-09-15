Elecciones en Honduras
15 de septiembre
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Honduras
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Fotogalerías
Videos
Mundo
The New York Times
La Prensa USA
Hondureños en España
LP en el aula
Mente sana
LP Trámites
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Honduras
Desfile y demostración de la Banda de Guerra JTR en San Pedro Sula
El instituto José Trinidad Reyes, como de costumbre, siempre presente en los desfiles patrios en San Pedro Sula donde se volvierón a meter en el corazón de los presentes
Redacción La Prensa
seguir +
15 de septiembre de 2025 a las 09:09
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Honduras
Así fue la participación de la Banda Santa Teresita
Redacción La Prensa
Honduras
Actuación de palillonas del Instituto Vuelo De Águila
Redacción La Prensa
Honduras
Centro de educación media Soledad Fernández Cruz
Redacción La Prensa
Honduras
Alcalde asombrado al ver cómo habla carlitos y lo nombró alcalde Jr de San Pedro Sula
Redacción La Prensa
Honduras
Pomponeras del Instituto San Martín de Tegucigalpa
Redacción La Prensa
Honduras
El significado detrás de los trajes de las palillonas del Valle de Jamastrán
Redacción La Prensa
Honduras
Colores, música y tradición llenan las calles de San Pedro Sula
Redacción La Prensa
Honduras
Alcalde Roberto Contreras bailando punta
Redacción La Prensa
Honduras
Escuela Nacional de Bomberos Oscar Rodriguez Lopez
Redacción La Prensa
Honduras
La banda marcial del Instituto Cristo Rey
Redacción La Prensa
Honduras
Desfile en la avenida Circunvalación de San Pedro Sula
Redacción La Prensa
Honduras
Inicia el desfile convocado por la alcaldía sampedrana
Redacción La Prensa