“Castro se alinea con Maduro”, dicen congresistas de EE. UU.

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos lanzó fuertes cuestionamientos contra el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, al que acusa de conducir a Honduras hacia un modelo autoritario similar al de Venezuela y Nicaragua.

