“Basta ya de estar jodien... con mi nombre”, reclama JOH

El expresidente Hernández también negó haber tenido vínculos con estructuras del narcotráfico y recordó que durante su gestión impulsó la extradición y encabezó la lucha contra el crimen organizado

