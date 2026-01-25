  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Bader Dip asume segundo mandato como alcalde de La Ceiba

La toma de posesión de la nueva corporación municipal de La Ceiba, que regirá el alcalde Bader Dip del Partido Liberal, se desarrolló la tarde de este domingo en el Centro Regional de Documentación e Interpreración Ambiental (Credia).

Últimos Videos