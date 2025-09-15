  1. Inicio
Actuación de palillonas del Instituto Vuelo De Águila

Centros educativos públicos y privados participan en los desfiles patrios en la capital. Hay 24 puestos de control con socorristas, médicos y cuerpos de seguridad para brindar asistencia

