El Programa Mundial de Alimentos advierte de que Haití está al límite

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas advirtió este jueves que la escalada en la violencia en la capital de Haití, controlada casi en un 90 % por las pandillas, restringe el acceso humanitario y empuja a las familias a una situación de hambre cada vez más grave, ya que la escasez de fondos ha obligado a ese organismo a recortar raciones y suspender programas.