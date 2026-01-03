Elecciones Honduras
Decenas de personas salen de mayor complejo militar venezolano tras explosiones en Caracas
Decenas de habitantes de Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela, en Caracas, abandonaron la madrugada de este sábado este complejo militar después de que la capital venezolana fuera sacudida por una serie de explosiones coincidiendo con informaciones de varios medios de EEUU de que Washington ha ordenado atacar objetivos dentro de Venezuela.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 10:01
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
