Decenas de personas salen de mayor complejo militar venezolano tras explosiones en Caracas

Decenas de habitantes de Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela, en Caracas, abandonaron la madrugada de este sábado este complejo militar después de que la capital venezolana fuera sacudida por una serie de explosiones coincidiendo con informaciones de varios medios de EEUU de que Washington ha ordenado atacar objetivos dentro de Venezuela.

