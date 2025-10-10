  1. Inicio
Cuarta visita del proyecto Mente Sana a los centros educativos

En esta ocasión nos encontramos en el instituto José Trinidad Reyes junto a nuestros patrocinadores Supermercados Colonial, Diunsa, Dibisa, World Visión, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).

