  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Guía Médica

Mitos y verdades sobre la salud íntima femenina

El ginecólogo Carlos Santos profundiza sobre los mitos y verdades que se comentan acerca de la salud íntima femenina, ¿qué hábitos cotidianos deberían evitar las mujeres para prevenir infecciones?