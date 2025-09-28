  1. Inicio
Presentaciones artísticas del Festival Gran Pereke 2025 en SPS

Diferentes agrupaciones artísticas se dieron cita en el Centro de Educación Básica Primero de Febrero de la Colonia Satélite de SPS, donde deleitaron a los presentes con danzas representativas de Honduras

