Elecciones en Honduras
Asamblea General ONU
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Honduras
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Fotogalerías
Videos
Mundo
The New York Times
La Prensa USA
Hondureños en España
LP en el aula
Mente sana
LP Trámites
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Espectáculos
Presentaciones artísticas del Festival Gran Pereke 2025 en SPS
Diferentes agrupaciones artísticas se dieron cita en el Centro de Educación Básica Primero de Febrero de la Colonia Satélite de SPS, donde deleitaron a los presentes con danzas representativas de Honduras
Redacción La Prensa
seguir +
28 de septiembre de 2025 a las 10:09
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Espectáculos
Casa de la Cultura invita a concierto en San Pedro Sula
Redacción La Prensa
Videos
¡Pasión sin límites! Niños hondureños destacan en la danza
Redacción La Prensa