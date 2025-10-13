  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Espectáculos

La fortuna actual de Nicki Nicole: cuánto gana con su música y sus negocios

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal (Barcelona, 18 años) confirmó hace pocos meses lo que muchos sospechaban: su relación con la cantante argentina Nicki Nicole (Rosario, 25 años).

Últimos Videos