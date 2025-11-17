  1. Inicio
¿Dónde están mis catrachos?' Banda Honduras 504 brilla en el histórico show de Daddy Yankee

La banda hondureña protagonizó un acontecimiento histórico al presentarse junto a Daddy Yankee y Bizarrap durante el show de medio tiempo del partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, el primer encuentro oficial de la NFL realizado en España.

