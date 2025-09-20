Elecciones en Honduras
Casa de la Cultura invita a concierto en San Pedro Sula
La Casa de la Cultura de San Pedro Sula abre sus puertas para celebrar un concierto lleno de arte y música, extendiendo la invitación a todos los sampedranos que deseen disfrutar de una velada cultural única en la ciudad.
Redacción La Prensa
seguir +
20 de septiembre de 2025 a las 13:09
Redacción La Prensa
