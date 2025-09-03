  1. Inicio
Selección de Honduras viaja a Curazao para enfrentar a Haití en la eliminatoria

Los jugadores de la Bicolor salieron del Aeropuerto Internacional de Palmerola con rumbo a Curazao, donde enfrentarán a Haití en el inicio de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026.

