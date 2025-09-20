Elecciones en Honduras
Búsqueda de Elvis Bautista
Roberto Contreras extiende invitación a Supremo para partido de tiktokers
Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, sorprendió al creador de contenido Supremo con un importante aviso relacionado con el esperado partido de tiktokers.
Redacción La Prensa
20 de septiembre de 2025 a las 20:09
Redacción La Prensa
