Olimpia le gana 1-0 al Cartaginés con gol de Jorge Benguché

Olimpia le gana 1-0 al Cartaginés con gol de Jorge Benguché y está arriba en el global 3-1 para clasificar a semifinales de Copa Centroamericana.

