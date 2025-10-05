  1. Inicio
Olimpia firma remontada ante UPNFM y se afianza en el liderato

Los Albos triunfaron en la jornada 13 del Torneo Apertura 2025 tras remontar a los Lobos de la UPNFM en Choluteca.

