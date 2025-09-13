  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

Motagua evita la derrota ante UPNFM en partidazo de seis goles

Los Azules lograron reponerse para empatarle 3-3 a UPNFM en el tramo final del partido por la jornada 9 del Apertura 2025.

Últimos Videos