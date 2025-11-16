  1. Inicio
Haaland clasifica a Noruega al Mundial 2026 y condena a Italia al repechaje

Con dos goles de Erling Haaland, la selección noruega goleó 1-4 a Italia para clasificar de manera invicta al Mundial 2026, vuelve después de 28 años. La Azzurra jugará otra vez el repechaje.

