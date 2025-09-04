  1. Inicio
‘Faco’ revela grave enfermedad y recibe apoyo de futbolistas

Roberto Rivera, joven periodista conocido como 'Faco', sorprendió a todos al revelar que padece de cáncer, enfermedad con la que ha batallado en los últimos años y pide que oren por él.

