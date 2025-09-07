  1. Inicio
España receta paliza a Turquía camino al Mundial 2026

Tres goles de Mikel Merino, dos de Pedri y uno de Ferran Torres sellaron la abultada victoria de España sobre Turquía en la segunda jornada de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

