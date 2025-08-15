  1. Inicio
¡El Morazán se enciende! Se viene el duelo de tiktokers más épico de Honduras.

El Estadio Francisco Morazán se prepara para una noche épica. Este viernes, 22 de agosto, la capital industrial de Honduras será el epicentro del partido de tiktokers más esperado, un evento que trasciende la cancha para convertirse en una fiesta de fútbol, entretenimiento y, sobre todo, solidaridad.

