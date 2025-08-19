  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

El Barça homenajea el 'sextete' del 2009

El Barcelona ha presentado este martes la tercera equipación para la temporada 2025-26 de color "mango brillante", que pretende ser un homenaje al equipo entrenado por Pep Guardiola que conquistó los seis títulos en el año 2009.

Últimos Videos