Agónico empate del Victoria contra Olancho FC gracias a un golazo al minuto 94

La Jaiba Brava evitó la derrota y empató 2-2 frente a los Potros con el golazo de Samuel Card en el tiempo añadido del partido de la jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

