*
Precio del dólar
*
Cortes de energía
*
Horóscopo
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Mente Sana
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Mente Sana
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Edición PDF
Zonas sin luz el jueves 19 de noviembre; consulte la lista
hace 2 min
X
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Amiga
El reconocido creador de contenido Felipe Ballester Molina brindará conferencia sobre IA y la fe católica en la entrega del Premio Quetglas 2026
Felipe Ballester Molina es un emprendedor y creador del proyecto Metro Cuadrado, quien será el ponente en la decimotercera edición del Premio Quetglas. Su tema será: "La inteligencia artificial al servicio de la humanidad: tecnología, fe y el futuro que estamos llamados a construir"
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 18 de noviembre de 2026 a las 16:11
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Añadir La Prensa como fuente preferida