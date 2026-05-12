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Yoro se convierte en el departamento más peligroso de Honduras en 2026

Hasta finales de abril de 2026 se registraban 98 homicidios en Yoro, la cifra más alta de los últimos cuatro años y equivalente a una tasa de 14.4 muertes violentas por cada cien mil habitantes, el doble de la media nacional

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