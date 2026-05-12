Guerra Israel - Irán
Maratón La Prensa
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Yoro se convierte en el departamento más peligroso de Honduras en 2026
Hasta finales de abril de 2026 se registraban 98 homicidios en Yoro, la cifra más alta de los últimos cuatro años y equivalente a una tasa de 14.4 muertes violentas por cada cien mil habitantes, el doble de la media nacional
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 16:05
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Sucesos
Nuevo golpe al Cártel del Diablo por el caso del pastor Óscar Núñez
Redacción La Prensa
Deportes
Florentino se desata sobre pelea de Valverde-Tchouaméni y sorprende con declaraciones
Redacción La Prensa
Sucesos
Detienen a alto miembro del Cártel del Diablo
Redacción La Prensa
Deportes
Cristiano Ronaldo tendrá que esperar por el título tras el empate ante el Al Hilal
Redacción La Prensa
Sucesos
Así fue la captura de alias “Sanguinario”
Redacción La Prensa
Deportes
Kervin Arriaga se luce con golazo con Levante
Redacción La Prensa
Sucesos
Gerzón Velásquez se pronuncia sobre captura de Adán Fúnez
Redacción La Prensa
Sucesos
Autoridades reaccionan tras arresto del exalcalde Adán Fúnez
Redacción La Prensa
Sucesos
¿Quién fue Juan López, el ambientalista asesinado en Colón?
Redacción La Prensa
Sucesos
Capturan a exalcalde Adán Fúnez por caso del ambientalista Juan López
Redacción La Prensa
Deportes
Capturan a futbolista hondureño tras 19 allanamientos en Tegucigalpa
Redacción La Prensa
Honduras
Amnistías en Honduras vencen el 13 de mayo: esto debes saber para aprovecharlas
Redacción La Prensa