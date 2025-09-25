Elecciones en Honduras
Semana Morazánica
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Honduras
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Fotogalerías
Videos
Mundo
The New York Times
La Prensa USA
Hondureños en España
LP en el aula
Mente sana
LP Trámites
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
TSC: Isis Cuéllar desvió fondos mediante sus asistentes
El exministro José Carlos Cardona y la diputada Isis Cuéllar enfrentaron interrogatorios del TSC, donde negaron su responsabilidad en el desvío de fondos y trasladaron la culpa a terceros
Redacción La Prensa
seguir +
25 de septiembre de 2025 a las 09:09
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Videos
Serna: vandalismo obligó al cierre de estaciones de medición
Redacción La Prensa
Deportes
Sergio Ramos falla un penal a lo Panenka en la Liga MX
Redacción La Prensa
Deportes
Real España sucumbe ante Plaza Amador y se complica en la Copa Centroamericana
Redacción La Prensa
Deportes
Palmeiras se impone a River Plate y alcanza semifinales de la Copa Libertadores
Redacción La Prensa
Deportes
Messi anota un doblete y guía a Inter Miami a una goleada ante New York City
Redacción La Prensa
Guía Médica
Hablar salva vidas, ¿Cómo prevenir las autolesiones?
Redacción La Prensa
Deportes
Juticalpa y Génesis PN empatan en el partido pendiente de la jornada 10
Redacción La Prensa
Deportes
Nicolás Messiniti: “Me divierte cuando me dicen Messi”
Redacción La Prensa
Sucesos
Video: guardia lanza perrito a cocodrilos y provoca indignación
Redacción La Prensa
Videos
José Cardona niega conocimiento o participación en el desvío de fondos
Redacción La Prensa
Deportes
Luis Palma sufrió expulsión en Polonia: El VAR no perdonó al hondureño
Redacción La Prensa
Deportes
Luis Palma se luce con golazo en Polonia: Advertencia para Costa Rica
Redacción La Prensa