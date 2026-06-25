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Resumen policial de las últimas 24 horas en el Valle de Sula
Se destaca la captura de miembros de la Mara Salvatrucha MS13 entre estos un menor de edad. Asimismo, varios decomiso de licencia por no portar la documentación adecuada.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 10:06
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Redacción La Prensa
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