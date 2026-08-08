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Nasser Hilsaca pierde la vida tras una larga lucha por su salud
El caso de Nasser Hilsaca conmocionó al país a finales de junio de 2025, tras un inédito operativo de rescate para ponerlo a salvo, luego de haber permanecido más de cinco años confinado en el segundo piso de un inmueble en La Ceiba
Redacción La Prensa
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Actualizado: 08 de agosto de 2026 a las 10:08
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