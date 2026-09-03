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Mauro Reyes: "​​​​​​No hay otro técnico en Real España más que yo"

El estratega llega tras la salida del entrenador tico Jeaustin Campos

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 12:09 -
  • Redacción La Prensa
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